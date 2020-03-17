Во вторник, 17 марта, исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Чумак поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. До этого она исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.