Чумак подал в отставку [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
Чумак поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. До этого она исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.
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