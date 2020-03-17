Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову.

За назначение Венедиктовой проголосовали 269 депутатов.

Так, президент Владимир Зеленский, выступая перед депутатами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

"Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - отметил глава государства.

В свою очередь Венедиктова также выступила с трибуны Рады перед голосованием за свое назначение.

Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено.

Напомним, в ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.