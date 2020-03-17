Во вторник, 17 марта, врачи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в сложившейся ситуации врачи, так же как и военные, - это люди, которые становятся на защиту украинского общества. Фактически, они работают почти во фронтовых условиях. Такое заявление он сделал на своей странице в Telegeam.

Правительством были даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом.

Мы и в дальнейшем будем принимать все меры, чтобы защитить и поддержать врачей. А также обеспечить их стабильную, бесперебойную работу.

Также Шмыгаль отметил, что сейчас уже сделаны соответствующие шаги:

1500 аппаратов искусственной вентиляции легких направлено в регионы;

12000 коек в инфекционных отделениях подготовлены, в общем 200 000 коек в украинских больницах;

10 млн экспресс-тестов будет завезено в регионы до конца этой недели, с точностью на 99,9% определяют заболеваемость коронавирусом.

Кроме того, министерству здравоохранения поручено максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.