"Работают почти во фронтовых условиях": врачам пообещали финансовую помощь [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, врачи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в сложившейся ситуации врачи, так же как и военные, - это люди, которые становятся на защиту украинского общества. Фактически, они работают почти во фронтовых условиях. Такое заявление он сделал на своей странице в Telegeam.
Правительством были даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом.
Мы и в дальнейшем будем принимать все меры, чтобы защитить и поддержать врачей. А также обеспечить их стабильную, бесперебойную работу.
Также Шмыгаль отметил, что сейчас уже сделаны соответствующие шаги:
- 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких направлено в регионы;
- 12000 коек в инфекционных отделениях подготовлены, в общем 200 000 коек в украинских больницах;
- 10 млн экспресс-тестов будет завезено в регионы до конца этой недели, с точностью на 99,9% определяют заболеваемость коронавирусом.
Кроме того, министерству здравоохранения поручено максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
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