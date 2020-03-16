В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указом президента создан Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.

Координационный совет имеет право:

получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Как сообщали "Подробности", 10 марта в Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса. Город заказал 5000 тестов, но пока их 1200.

Тем временем в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. По данным Центра общественного здоровья Украины, лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19: 4 в Черновицкой и 1 в Житомирской области.

Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели - с 12 марта до 3 апреля.