Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Указом президента создан Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.
Координационный совет имеет право:
- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;
- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.
Как сообщали "Подробности", 10 марта в Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса. Город заказал 5000 тестов, но пока их 1200.
Тем временем в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. По данным Центра общественного здоровья Украины, лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19: 4 в Черновицкой и 1 в Житомирской области.
Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели - с 12 марта до 3 апреля.
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