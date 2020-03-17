8 лет тюрьмы и штрафы: что грозит украинцам за нарушение карантина [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла новый закон для предотвращения вспышки коронавируса в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Наказания за нарушение карантина
Нарушение карантина, а также санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, которые предусмотрены законом "О защите населения от инфекционных болезней" и другими актами, влечет следующие штрафы:
- для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен;
- для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Наказания за нарушение норм по предотвращению эпидемии
Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается:
- штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен;
- арестом на срок до шести месяцев;
- ограничением свободы на срок до трех лет;
- лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, но с гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
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