В Украине от коронавируса умер второй человек [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, в Украине зарегистрировали вторую смерть от коронавируса. Об этом сообщает "Украина сейчас" в Теlegram.
Умерла женщина в Черновцах.
Напомним, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Ранее в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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