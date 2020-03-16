В понедельник, 16 марта, в Украине зарегистрировали вторую смерть от коронавируса. Об этом сообщает "Украина сейчас" в Теlegram.

Умерла женщина в Черновцах.

Напомним, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.

Ранее в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.