Суд по делу о катастрофе MH-17 на Донбассе продолжится 23 марта в закрытом режиме. Такие меры связаны с пандемией коронавируса в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Окружного суда Гааги.

Судебные слушания продолжатся, как и планировалось, 23 марта в 10:00 по местному времени.

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"Заинтересованные стороны и журналисты могут следить за заседание в прямом эфире", - отметил представитель суда.

Ожидается, что на этом заседании суд примет решения по предыдущим запросам, затем слушания будут приостановлены до 8 июня 2020 года. Пресс-центр при судебном комплексе Схипхол будет закрыт из-за ситуации с развитием коронавируса в Нидерландах.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.