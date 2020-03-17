Второй сезон сериала "Ведьмак", "Властелин колец" и четвертой части цикла "Матрица" были приостановлены.

Об этом пишут мировые СМИ.

Так, по сообщению PCGamesn, производство продолжения "Ведьмака", выход которого был запланирован на 2021 год остановлено и съемочная группа пока не берется называть точные сроки выхода сериала.

Кроме того из-за вспышки коронавируса полностью прекращены съемки четвертой части культового фильма "Матрица".

Эту новость сообщили в Gamespot.

Также издательство THR пишет, что в Новой Зеландии приостановлены съемки сериала "Властелин колец".

По предварительным данным, производство поставили на двухнедельную паузу.

Телесериал должен выйти на экраны в 2021 году.

Читайте также , голливудский актер Том Хэнкс с женой заболели кронавирусом. Пара находиться на лечении в Авcтралии.

Кроме того, Канский кинофестиваль могут отменить из-за эпидемии коронавируса.