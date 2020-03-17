Коронавирус "остановил" съемки популярных фильмов [ Редактировать ]
Второй сезон сериала "Ведьмак", "Властелин колец" и четвертой части цикла "Матрица" были приостановлены.
Об этом пишут мировые СМИ.
Так, по сообщению PCGamesn, производство продолжения "Ведьмака", выход которого был запланирован на 2021 год остановлено и съемочная группа пока не берется называть точные сроки выхода сериала.
Кроме того из-за вспышки коронавируса полностью прекращены съемки четвертой части культового фильма "Матрица".
Эту новость сообщили в Gamespot.
Также издательство THR пишет, что в Новой Зеландии приостановлены съемки сериала "Властелин колец".
По предварительным данным, производство поставили на двухнедельную паузу.
Телесериал должен выйти на экраны в 2021 году.
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Кроме того, Канский кинофестиваль могут отменить из-за эпидемии коронавируса.
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