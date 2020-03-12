Каннский кинофестиваль может быть отмене из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщил президент конкурса Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам нынешний фестиваль может быть отменен, если ситуация с эпидемией не улучшится .

Также он выразил надежду, что пик болезни припадет на март и уже в апреле кинофестиваль пройдет успешно, но если этого не произойдет, организаторы отменят это грандиозное событие киноиндустрии.