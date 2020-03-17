Заявление партии

Еще вчера президент Зеленский заявил, что несмотря на пандемию и карантин, Рада должна работать и принимать надиктованные МВФ законы - обеспечить распродажу украинских земель. Сегодня монобольшинство 224 голосами поддержало решение отказаться от проведения пленарных заседаний на время карантина. Концепция поменялась буквально за одну ночь.

Подобные политические кульбиты говорят об отсутствии стратегии и просчеты президентского окружения. Внутривидовая борьба между разными чиновниками, группами влияния, все чаще подталкивает президента делать поспешные заявления и необдуманные шаги. Становится очевидно, что слова президента Зеленского расходятся с его делами. Подобные метания главы государства в условиях эпидемии и кризиса - прямая угроза национальной безопасности.

Очевидно, что причиной провалов президента Зеленского и его монобольшинства стало отсутствие реальной программы действий, кадровая чехарда и неразбериха внутри самой власти - несоответствие траектории их "полета" задачам развития страны и предвыборным обещаниям самого Зеленского.

Украинский народ ждет от власти Зеленского мира, социальной защиты и профессиональной работы для поддержки национальной экономики, а не слепого выполнения требований МВФ. Президенту наконец нужно сделать выбор: профессионально выполнять свои обязательства перед народом Украины или окончательно капитулировать перед агентами кредиторов, партией войны и нищеты, которые 5 лет безнаказанно разоряли Украину.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" напоминает президенту Зеленскому об ответственности перед Украиной. Вся страна ждет, когда власть наконец начнет работать. Когда президент, наконец, обеспечит мир на Донбассе, откажется от антинародных реформ, остановит распродажу страны и украинских земель. Когда президент, наконец, откажется от «квартальных» назначений в пользу профессиональных управленцев.

Со своей стороны, "Оппозиционная платформа - а жизнь" декларирует полную готовность взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Сегодня, в том числе на основе наших предложений, принят закон, который позволит смягчить последствия эпидемии и кризиса для украинских граждан.

Мы готовы к работе для обеспечения мира в стране, противодействия вызовам и выведению Украины из затяжного кризиса. Сегодня Украине нужны ответственные политики и профессиональные управленцы, а не марионетки кредиторов, зарабатывающие на эпидемиях, войне и нищете.