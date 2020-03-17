Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Mina.

По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, родившиеся в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, затронутых эпидемией, ранее.

"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны", - сказал Маркович.

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.