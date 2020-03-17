Первых два случая коронавируса подтвердили в Черногории [ Редактировать ]
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Mina.
По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, родившиеся в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, затронутых эпидемией, ранее.
"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны", - сказал Маркович.
Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
по теме
Пандемия коронавируса: Зеленский обратился к украинцам
Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале президента
ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса
При подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат
В Украине умер второй человек от коронавируса - Минздрав
В Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек
В Украине зафиксировали 7 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19
В Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
В трех участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры