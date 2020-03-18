В Италии начнут первые испытания вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
В ближайшую неделю итальянские ученые начнут первые испытания вакцины от коронавируса на животных. Об этом сообщает ANSA.
"Вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса", - говорится в сообщении.
Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии.
В компании заявили, что при удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.
Напомним, в Италии зафиксировали наибольшую вспышку коронавируса в Европе. По последним данным, число заразившихся инфекцией в стране составляет более 26 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс пациентов.
Ранее сообщалось, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса.
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