В Италии начнут первые испытания вакцины от коронавируса/ Фото: gazeta.ru

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут первые испытания вакцины от коронавируса на животных. Об этом сообщает ANSA.

"Вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса", - говорится в сообщении.

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Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии.

В компании заявили, что при удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.

Напомним, в Италии зафиксировали наибольшую вспышку коронавируса в Европе. По последним данным, число заразившихся инфекцией в стране составляет более 26 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс пациентов.

Ранее сообщалось, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса.

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