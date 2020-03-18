В США резко увеличилось число жертв от covid-19 [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 18 марта, в Соединенных Штатах Америки жертвами коронавируса Covid-19 стали 108 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.
В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 - вылечились. Ранее сообщалось о 85 умерших от коронавируса.
Таким образом, как пишет The Washigton Post, коронавирус обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия.
Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис в своем Twitter сообщил, что вирус выявили в районе Восточного Панхандла на границе со штатом Мэриленд.
Ранее мы писали, что первых два случая коронавируса зафиксировали в Черногории.
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