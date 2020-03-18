В среду, 18 марта, стало известно, что США и Канада готовятся приостановить все путешествия через совместную границу, кроме неотложных поездок, для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Страны в ближайшие двое суток планируют объявить о достигнутых договоренностях, которые не будут запрещать торговлю между США и Канадой.

На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.

Ранее мы писали, что в США резко выросло число жертв от коронавируса. А также в Штатах начали тестировать вакцину от коронавируса.