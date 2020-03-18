Уснул за рулем: в Кривом Роге произошла жуткая авария [ Редактировать ]
В ночь с 17 на 18 марта, около полуночи, в Металлургическом районе Кривого Рога произошла страшная авария. Об этом сообщает "Первый Городской".
По предварительным данным, водитель Volkswagen во время движения авто уснул за рулем, в результате чего пересек полосу встречного движения и вылетел на обочину, где сбил дерево.
" По проспекту Металлургов со стороны Соцгорода по направлению к "Терминалу" двигался легковой автомобиль Volkswagen. За его рулём находился 29-летний местный житель, который, предварительно, был трезв. В районе перекрестка проспекта Металлургов с улицей Вадима Гурова он не справился с управлением. Иномарка выехала на полосу встречного движения, после чего вылетела на обочину. Там машина сбила одно небольшое дерево и врезалась в другое, более массивное", - говорится в сообщении.
Предварительно это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.
В результате столкновения у автомобиля сильно повредился капот. Водитель получил несколько травм, в том числе открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали во вторую горбольницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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