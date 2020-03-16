В понедельник, 16 марта, в Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошло серьезное ДТП. Известно, что в аварии столкнулись Volkswagen и Subaru, в результате чего один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе. Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены "аварийки". Даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге.

Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.

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