Во вторник, 17 марта, в Обуховском районе Киевской области на автодороге "Киев-Знаменка"случилась жуткая авария. В результате автокатастрофы погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лисовой", - говорится в сообщении Федерации в Facebook.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что авария произошла в Обуховском районе на автодороге "Киев-Знаменка". В результате столкновения двух автомобилей - Daewoo Lanos и Audi - погибли два человека.

"По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второго авто сейчас находится в больнице", - рассказали в полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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