В среду, 11 марта, в Киеве на улице Полярная произошло масштабное ДТП. Авария случилась с участием четырех автомобилей. Lanos вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault, а после ударил еще несколько машин. Водителя Lanos забрала скорая помощь. Об этом передает "Информатор".

По предварительной информации, три автомобиля стояли на светофоре на пересечении с улицей семьи Кульженков. Пропуская встречный поток транспорта из него на большой скорости выскочил Lanos. Он выехал на встречную полосу и влетел в лоб Renault Kangoo, а после задел Daewoo и Renault Logan.

От удара Lanos получил сильные повреждения. Его водитель сломал ногу и палец на руке, но при этом, как говорят очевидцы, вел себя неадекватно ситуации. Он вел себя словно под действием алкоголя: смеялся и сопротивлялся помощи врачей. В больнице полиция проверит, был ли он пьян.

Остальные участники ДТП отделались легкими травмами. От Минского массива до улицы Богатырской собралась большая пробка. На месте работает следственно-оперативная группа.

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