Коллапс в столице: киевляне не могут доехать на работу [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, с утра в Киеве случились жуткие очереди на общественный транспорт.
Об этом сообщает портал Lb.ua.
Отмечается, что из-за остановки столичного метрополитена, жители столицы, не отправившиеся на удаленную работу, вынуждены выстаивать в очереди на вход в транспорт много времени.
Не смотря на запрет ездить в транспорте более двадцати человек, все киевские маршрутки и автобусы уезжают забитые битком.
Также, при этом Киевгорадминистрация не добавила больше подвижного состава на маршруты.
Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина
Фото: Хмарочос
Фото: Vyacheslav Chechilo
Фото: Facebook/KyivOperativ
Ранее мы сообщали, что в Киеве до 3 апреля остановлена работа метрополитена.
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