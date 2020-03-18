В среду, 18 марта, с утра в Киеве случились жуткие очереди на общественный транспорт.

Об этом сообщает портал Lb.ua.

Отмечается, что из-за остановки столичного метрополитена, жители столицы, не отправившиеся на удаленную работу, вынуждены выстаивать в очереди на вход в транспорт много времени.

Не смотря на запрет ездить в транспорте более двадцати человек, все киевские маршрутки и автобусы уезжают забитые битком.

Также, при этом Киевгорадминистрация не добавила больше подвижного состава на маршруты.

Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

Фото: Хмарочос

Фото: Vyacheslav Chechilo

Фото: Facebook/KyivOperativ

Ранее мы сообщали, что в Киеве до 3 апреля остановлена работа метрополитена.