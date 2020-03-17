Ужесточение карантина: в Киеве закрывается метро [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, в 23:00 в столице закрывается метрополитен.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Известно, что столичный метрополитен закрывается до 3 апреля.
Также Кличко сообщил, что метро закрывается в Харькове и Днепре.
Отмечается, что общественный транспорт будет двигаться, дублируя линии метро.
Мэр призвал киевлян оставаться дома, и при выходе на улицу одевать средства индивидуальной защиты.
Читайте также, что полиция начнет следить за допустимым количеством людей в общественном транспорте.
Кроме того, со среды в столице может перестать работать наземный транспорт.
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