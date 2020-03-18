В среду, 18 марта, в Украину вернулись более 11 тысячи туристов. Люди прилетели из египетских Шарм-эль-Шейха и Хугарды. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел.



"Сегодня утром более 11 тысяч граждан Украины вернулись на Родину из г.Шарм-эль-Шейх и Хургада", - говорится в сообщении.

Всего за двое суток из Египта вернулись более 18 тысяч украинцев.

"Мы продолжаем активно работать над возвращением наших соотечественников на родную землю", - сказано в сообщении.

Еще сообщается, что около 500 украинцев, которых коронавирус застал в Объединенных Арабских Эмиратах, в среду тремя авиарейсами вернутся в Киев. Еще один рейс прибудет в Одессу.

Авиакомпании Air Arabia по маршруту Шарджа - Киев возвратят 168 граждан Украины, еще двумя рейсами авиакомпании Fly Dubai по маршруту Дубаи - Киев вернутся 289 украинцев.

Кроме того, до конца дня среды, 18 марта, ожидается еще один рейс авиакомпании Fly Dubai по маршруту Дубаи - Одесса.

Ранее мы писали о том, как вернуться в Украину после 17 марта.

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