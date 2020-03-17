Из Египта вернулись более 7 тыс. украинцев - МИД [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, стало известно, что более 7 тыс. украинцев вернулись в Украину из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады после закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщается в данных Министерства иностранных дел.
В МИД отметили, что в связи с пандемией украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.
"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, как вернуться в Украину после 17 марта.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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