До конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и хотят вернуться на Родину. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Telegram.

По его словам, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.

"Мы вернули домой уже более 30 000 украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", - написал министр.

Он также напомнил, что все граждане Украины, которые находятся за рубежом, необходимо зарегистрироваться на портале "Друг".

"А мы продолжаем ежедневно возвращать тысячи украинцев домой", - добавил Криклий.

Ранее мы писали о том, что в Украину вернулись более 11 тысячи туристов. Люди прилетели из египетских Шарм-эль-Шейха и Хугарды.