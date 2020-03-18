90% украинцев эвакуируют в страну до конца недели - Криклий [ Редактировать ]
До конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и хотят вернуться на Родину. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Telegram.
По его словам, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.
"Мы вернули домой уже более 30 000 украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", - написал министр.
Он также напомнил, что все граждане Украины, которые находятся за рубежом, необходимо зарегистрироваться на портале "Друг".
"А мы продолжаем ежедневно возвращать тысячи украинцев домой", - добавил Криклий.
Ранее мы писали о том, что в Украину вернулись более 11 тысячи туристов. Люди прилетели из египетских Шарм-эль-Шейха и Хугарды.
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