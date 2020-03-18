У США оприлюднили нові дослідження про живучість коронавірусу [ Редактировать ]
У повітрі й на речах. Американські вчені оприлюднили нові дослідження про живучість коронавірусу. Скільки часу він може зберігатися на поверхнях - про це в матеріалі.
До трьох годин в аерозолях, до чотирьох на міді, до 24 годин на картоні, і до двох-трьох днів на пластику та нержавіючій сталі - саме стільки коронавірус штаму SARS-CoV-2 залишається патогенним на повернях.
Про це повідомили американські дослідники з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. Заразитися COVID-19 людина може повітряно-крапельним шляхом або ж після дотику до забруднених об'єктів. До слова, попередник вірусу - SARS-CoV-1 виник у 2002. Утім, пандемії вдалося уникнути завдяки ізоляції та інтенсивним відстеженням контактів хворих. Із чим пов'язаний спалах SARS-CoV-2, вірусологи не розуміють. Припускають, інфіковані можуть поширювати вірус безсимптомно або до появи симптомів. Нові дані вкотре підтвердили рекомендації фахівців охорони здоров'я уникати тісного контакту з хворими, дезінфікувати предмети та, за можливості, не торкатися обличчя.
Напередодні вчені зазначили, що сподіватися на сезонне зниження захворюваності, як у випадках застуди та ГРВІ, не варто. Найбільший спалах інфекції фіксують у країнах, де температура 9 градусів за Цельсієм.
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