Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за просроченные кредиты на время карантина. Так, отныне банкам нельзя начислять пеню, штрафы повышать проценты по кредитам на потребительские нужды.

Кроме того, за пару дней Нацбанк разработает льготный режим для всех заемщиков. Государство делает все, чтобы защитить украинцев и уберечь от лишних расходов в сложные времена.

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