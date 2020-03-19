В Турции закрываются магазины [ Редактировать ]
Турецкие ритейлеры одежды заявили в четверг, 19 марта, что закрывают магазины, а торговые центры будут закрыты на неопределенное время из-за распространения коронавируса. Интернет-магазины продолжат свою работу. Об этом сообщает Reuters.
По данным ассоциации торговых центров AYD, в Турции насчитывается около 435 торговых центров, годовой оборот которых составляет 160 миллиардов долларов. В этом бизнесе занято 530 000 человек.
В среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал людей свести к минимуму социальные контакты и передвижение, но ничего не сказал, стоит ли и дальше ходить на работу. Вместе с этим, турецкий лидер объявил о пакете экономической поддержки бизнеса на сумму 15,4 млрд долларов.
Эрдоган пообещал, что власти снизят налоги для некоторых секторов экономики. Чтобы поддержать ключевой сектор туризма, на который приходится около 12% ВВП, до ноября будет приостановлен налог на туристское жилье. Компаниями разрешили как минимум на три месяца отложить выплату долгов по кредитам.
В Турции уже приостановлены массовые молитвы в мечетях, временно закрыты кафе, спортивные и развлекательные центры. Страна приостановила авиасообщение с 20 странами, где бушует эпидемия коронавируса.
Вчера власти Турции сообщили о второй смерти из-за коронавируса. Лабораторно подтвержден 191 случай инфицирования вирусом COVID-19.
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