В Турции от коронавируса умер первый человек/ Фото: objectiv.tv

В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Covid-2019. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет агентство Anadolu.

По его словам, скончавшемуся пациенту было 89 лет.

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"Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай",-уточнил Коджа.

Глава Минздрава также сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек. Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.

Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось число жертв от Covid-19.

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