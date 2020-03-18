В Турции первый человек умер от коронавируса [ Редактировать ]
В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Covid-2019. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет агентство Anadolu.
По его словам, скончавшемуся пациенту было 89 лет.
"Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай",-уточнил Коджа.
Глава Минздрава также сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек. Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.
Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось число жертв от Covid-19.
Также читайте о том, что первых два случая коронавируса подтвердили в Черногории.
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