Из иранских тюрем временно освобождены 85 тысяч заключенных, сообщает Reuters. По словам представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, на такой шаг власти пошли, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Когда освобожденным придется вернуться в тюрьму, он не уточнил.

Исламская Республика начала освобождать заключенных, в том числе политических преступников, еще в начале марта. На свободу выходят лишь те, кто не совершал тяжких преступлений, и был осужден на срок до пяти лет заключения. Всех амнистированных проверили на коронавирус.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на данный в Иране зарегистрирован 14 991 случай заражения COVID-19, 853 человека умерли. По количеству инфицированных Иран занимает третье место в мире после Китая и Италии.