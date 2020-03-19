В Украине выросло число зараженных коронавирусом - Минздрав [ Редактировать ]
Вечером в четверг, 19 марта, стало известно, что в Украине официально подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ.
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и м. Киев (2).
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2, Житомирская - 1,
Также один случай подтвержден в Киеве", - говорится в сообщении
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