Вечером в четверг, 19 марта, стало известно, что в Украине официально подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и м. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2, Житомирская - 1,

Также один случай подтвержден в Киеве", - говорится в сообщении

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