В Украине три новых случая заражения коронавирусом - Минздрав [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, в Украине подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Так, коронавирус обнаружили в Житомире и два случая в Киеве. Сейчас больные коронавирусом изолированные, им предоставляется соответствующая медицинская помощь.
Отметим, что в общем счету в Украине насчитывается 10 случаев инфицирования Covid-19.
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