В четверг, 19 марта, в Украине подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Так, коронавирус обнаружили в Житомире и два случая в Киеве. Сейчас больные коронавирусом изолированные, им предоставляется соответствующая медицинская помощь.

Отметим, что в общем счету в Украине насчитывается 10 случаев инфицирования Covid-19.

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