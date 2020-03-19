Зеленский изменил состав СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта.
Так, президент ввел в состав СНБО вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
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