В Ізраїлі через коронавірус запровадили режим надзвичайної ситуації [ Редактировать ]
В Ізраїлі через коронавірус запровадили режим надзвичайної ситуації. Відтепер громадянам заборонили виходити з дому. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу наголосив, що це не рекомендація, а наказ, за виконанням якого стежитиме поліція.
Виходити з дому можна буде лише в трьох випадках - по продукти, ліки або медичну допомогу. Виняток зробили лише для людей, що забезпечують життєдіяльність країни. Попередньо обмеження діятиме тиждень, але його можуть подовжити. В Ізраїлі наразі інфіковано близько шестисот осіб. З них 6 - у важкому стані. Померлих немає. Одужали 14.
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