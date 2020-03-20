В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, в Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Днепропетровщина ввела чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которые жители области должны дисциплинированно придерживаться, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории Днепропетровской области, вызванную коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.
Отмечается, что в области создали координационную группу, в которую вошли руководители ДСНС, Нацполиции, транспортные и другие службы. Главой назначили заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Стригуна.
Основная задача группы - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер, а также обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
Бондаренко пообещал оперативно информировать население через СМИ об эпидемической ситуации.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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