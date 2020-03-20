В Италии резко выросло число жертв от коронавируса [ Редактировать ]
В Италии за сутки от коронавируса Covid-19 умерли 627 человек, что является новым рекордом. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ранее рекордное количество смертей за сутки от вируса было зафиксировано в Китае.
По состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса скончались 4032 человека. До пятницы в Италии ранее не регистрировалось более 475 смертей за один день, в то время как в Китае, где резко прекратилось распространение инфекции, никогда не фиксировалось более 150.
По данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заражения в Италии выросло до 47421.
Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия по-прежнему находится в критической ситуации: 2549 человек погибли и заражены 22 264 человека.
Ранее мы писали, что в итальянской Ломбардии за сутки умерли 380 человек.
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