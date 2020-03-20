В Ломбардии на северо-востоке Италии лишь за последние сутки от коронавируса скончалось 380 человек. Это самый высокий показатель с начала вспышки инфекции месяц назад. Общее число погибших в регионе превышает 2 550, передает Reuters.

За последние сутки в Ломбардии и Милане зарегистрированы 2 380 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее число инфицированных - 22 264.

Национальная статистика выглядит так: 41 035 заболевших, 3 405 умерших, 4 440 выздоровели и выписаны. Власти ожидают пика инфекции на следующей неделе.

Пытаясь сдержать коронавирус, итальянские регионы накладывают все новые ограничения. Так в северном регионе Венето запрещено гулять в парках, а в соседней соседняя Эмилии-Романьи под запрет попал бег трусцой и поездки на велосипеде.

Для помощи полиции в Ломбардию отправлен около 100 военных. Их главная задача - заставить людей сидеть дома. солдат, чтобы помочь местной полиции обеспечить блокировку, и призвала правительство принять новые меры, чтобы держать итальянцев дома.

На прошлой неделе правительство Италии распорядилось до 25 марта закрыть рестораны, бары и большинство магазинов. Школы и университеты отправлены на карантин до 3 апреля.

Премьер-министр Джузеппе Конте призвал ,чтобы эти меры были продолжены. Для повышения морального духа все итальянские радиостанции договорились в 11:00 одновременно транслировать национальный гимн.