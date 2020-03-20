Потап выпустил песню о карантине [ Редактировать ]
Известный музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Стоит отметить, что композиция очень актуальная в свете последних событий.
"Решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой, и выпустил свой музыкальный вариант - Все будет хорошо", - написал исполнитель под видеороликом в Youtube.
Он добавил, что, поскольку является творческим человеком, то тонко чувствует ситуацию.
"Лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", - подчеркнул Потап.
На видео он исполняет песню в зале совершенно пустого кинотеатра.
Ранее мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.
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