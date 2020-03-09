"Сам себе завидую": Потап похвастался красоткой Каменских [ Редактировать ]
Известный украинский репер Потап, который недавно шокировал признанием, показал поклонникам новое фото жены. Так, соответствующий снимок артист опубликовал в своем Instagram.
Потап опубликовал фото, на котором Каменских позирует в ярком трендовом образе - черном комбинезоне с белыми полосами. Также, звезда набросила объемный белый пиджак с яркими принтами.
"Повезло мне, сам себе завидую, встречаюсь с тренершей из Голоса", - подписал фото Потап.
Ранее мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов. Также читайте о том, что "Евровидение-2020" могут перенести из-за коронавируса.
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