Известный украинский репер Потап, который недавно шокировал признанием, показал поклонникам новое фото жены. Так, соответствующий снимок артист опубликовал в своем Instagram.

Потап опубликовал фото, на котором Каменских позирует в ярком трендовом образе - черном комбинезоне с белыми полосами. Также, звезда набросила объемный белый пиджак с яркими принтами.

"Повезло мне, сам себе завидую, встречаюсь с тренершей из Голоса", - подписал фото Потап.

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