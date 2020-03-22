В Киеве символы города "ушли" на карантин [ Редактировать ]
В Киеве автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко одела свои мини-скульптурки, символы города, в медицинские маски. Об этом сообщает "Информатор".
"Правда, это не настоящие маски, а только пририсованные. Но, это еще один шаг и призыв соблюдать карантин", - говорится в сообщении.
К слову, проект "Шукай" существует в Киеве уже больше двух лет. За это время в столице появились целых 24 миниатюрные скульптуры, которые рассказывают историю столицы. 12 из них Юлия Бевзенко презентовала в 2019 году.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 23 марта, в Киеве останавливается весь общественный транспорт. Исключение составит перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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