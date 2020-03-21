В Киеве общественный транспорт прекращает работу [ Редактировать ]
С понедельника, 23 марта, в Киеве останавливается весь общественный транспорт. Исключение составит перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий.
Об этом в субботу, 21 марта, на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"С понедельника общественный транспорт будет перевозить только медработников, спасателей, работников ЖКХ, правоохранительных органов, аптек, магазинов, а также сотрудников стратегических предприятий", - заявил Кличко.
Ездить на общественном транспорте они смогут только при наличии специальных пропусков.
Личный транспорт будет ездить без ограничений.
Кличко также отметил, что на одного носителя вируса в среднем припадает от 35 до 100 контактных лиц. Он призвал жителей Киева не выходить из дома без крайней потребности.
Ранее глава МВД Арсен Аваков анонсировал остановку пассажирских перевозок в Киеве.
Напомним, всего в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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