В Киеве общественный транспорт прекратит работу с 23 марта/ Фото: delo.ua

С понедельника, 23 марта, в Киеве останавливается весь общественный транспорт. Исключение составит перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий.

Об этом в субботу, 21 марта, на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"С понедельника общественный транспорт будет перевозить только медработников, спасателей, работников ЖКХ, правоохранительных органов, аптек, магазинов, а также сотрудников стратегических предприятий", - заявил Кличко.

Ездить на общественном транспорте они смогут только при наличии специальных пропусков.



Личный транспорт будет ездить без ограничений.

Кличко также отметил, что на одного носителя вируса в среднем припадает от 35 до 100 контактных лиц. Он призвал жителей Киева не выходить из дома без крайней потребности.

Ранее глава МВД Арсен Аваков анонсировал остановку пассажирских перевозок в Киеве.

Напомним, всего в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.