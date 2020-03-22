Иран отказался от помощи США в противодействии коронавирусу/ Фото: aa.com.tr

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от предложения США помочь с противодействием распространению коронавируса. Об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю праздника Новруз, передает "Радио "Свобода".

"У нас много врагов, но худший - это США ... и теперь они хотят помочь нам", - сказал Хаменеи.

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Вместо этого он призвал Вашингтон помочь собственному населению. Несколько сотен смертей в США связывают с COVID-19.

Хаменеи также сослался на неподтвержденную конспирологическую теорию о том, что коронавирус якобы был искусственно создан в США.

"Возможно, ваши лекарства - это способ еще больше распространить вирус", - заявил лидер Ирана.

К слову, по данным иранских властей, количество смертей от коронавируса в стране достигла 1685 человек. Министерство здравоохранения Ирана в воскресенье, 22 марта, сообщило об еще 129 смертях за последние сутки. Количество подтвержденных случаев заболевания, по данным министерства, достигает 21638.

Иран является третьей страной по количеству зараженных после Китая и Италии.

По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 307 тысяч случаев заболевания COVID-19. Количество смертей превысило 13 тысяч, 92383 человека выздоровели.

Ранее сообщалось, что 103-летняя иранка победила коронавирус.