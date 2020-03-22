Иран отказался от помощи США в противодействии коронавирусу [ Редактировать ]
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от предложения США помочь с противодействием распространению коронавируса. Об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю праздника Новруз, передает "Радио "Свобода".
"У нас много врагов, но худший - это США ... и теперь они хотят помочь нам", - сказал Хаменеи.
Вместо этого он призвал Вашингтон помочь собственному населению. Несколько сотен смертей в США связывают с COVID-19.
Хаменеи также сослался на неподтвержденную конспирологическую теорию о том, что коронавирус якобы был искусственно создан в США.
"Возможно, ваши лекарства - это способ еще больше распространить вирус", - заявил лидер Ирана.
К слову, по данным иранских властей, количество смертей от коронавируса в стране достигла 1685 человек. Министерство здравоохранения Ирана в воскресенье, 22 марта, сообщило об еще 129 смертях за последние сутки. Количество подтвержденных случаев заболевания, по данным министерства, достигает 21638.
Иран является третьей страной по количеству зараженных после Китая и Италии.
По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 307 тысяч случаев заболевания COVID-19. Количество смертей превысило 13 тысяч, 92383 человека выздоровели.
Ранее сообщалось, что 103-летняя иранка победила коронавирус.
по теме
Чи врятує епідемія коронавірусу президентський рейтинг Трампа
Вірус - вірусом, а вибори за розкладом. Справа вже дійшла до суду
США намагається врятувати від вірусу першу економіку світу
Крок більш ніж серйозний. Федеральна резервна система США, вони виконує в країні функції Центрального банку, знизила свою відстокову ставку майже до нуля
Через коронавірус у США оголосили надзвичайний стан
У Сполучених Штатах зареєстровано понад 1200 випадків інфікування, померли понад 50 людей - під загрозою заразитися опинився сам американський лідер
Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Трамп из-за пандемии коронавируса ввел чрезвычайное положение в стране
У сотрудника офиса вице-президента США выявили коронавирус
Трамп не контактировал с инфицированным в последнее время