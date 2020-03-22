Опубликована схема движения городского общественного наземного транспорта Киева для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам на время противоэпидемических ограничений.

"Транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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Отмечается, что пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, паспортов и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "проспект Палладина – станция метро "Лыбедская";

№ 114 "улица Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "метро "Черниговская" – метро "Политехнический институт";

№ 119 "улица Касияна – Контрактовая площадь";

№ 220 "улица Тростянецкая – улица Медовая";

№ 500 "улица Северная – ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "улица Чернобыльская – метро "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "улица Туполева – Майдан Независимости";

№ 30 "улица Милославская – Кадетский гай";

№ 91-Н "улица Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "проспект Свободы – аэропорт "Киев" имени Сикорского".

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь";

№ 14 "проспект Отрадный – Контрактовая площадь";

№ 16 "метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь";

№ 22 "бульвар Перова – завод ЖБК";

№ 28-Д "проспект Ватутина – метро "Позняки".

Напомним, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это - медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, работающие в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.