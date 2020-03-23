В Чехии зафиксировали первую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В Чешской Республике зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, умер 95-летний мужчина. Об этом сообщает Radio Prgue Int.
Как сообщается, 18 марта был госпитализирован в пражскую больницу "На Буловце" мужчина, страдавший от коронавируса и ряда других заболеваний.
"В последнее время у пациента наблюдалось обострение сердечно-сосудистого заболевания, связанное, помимо прочего, и с заражением коронавирусом",- сообщил председатель кризисного штаба Роман Примула.
Несмотря на то, что мужчина был подключен к кардиостимулятору, он скончался 22 марта "от полного истощения резервов организма".
В Чехии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1120, из которых шесть человек удалось вылечить.
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