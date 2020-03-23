В Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковской области умерла 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице", - сказал Марцинкив в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.
По его словам, скончавшаяся женщина - жительница с.Чукаловка Тысменицкого района Ивано-Франковской области, которое непосредственно соседствует с областным центром.
"Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - добавил Марцинкив.
По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:
- в Днепропетровской области - 2;
- Донецкой - 1;
- Житомирской - 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковской - 5 (1 летальный);
- Киеве - 29;
- Киевской области - 5;
- Львовской - 2;
- Тернопольской - 1;
- Черновицкой - 25 (1 летальный);
- Черкасской - 1.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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