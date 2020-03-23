В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковской области умерла 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице", - сказал Марцинкив в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

По его словам, скончавшаяся женщина - жительница с.Чукаловка Тысменицкого района Ивано-Франковской области, которое непосредственно соседствует с областным центром.

"Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - добавил Марцинкив.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:

в Днепропетровской области - 2;

Донецкой - 1;

Житомирской - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской - 5 (1 летальный);

Киеве - 29;

Киевской области - 5;

Львовской - 2;

Тернопольской - 1;

Черновицкой - 25 (1 летальный);

Черкасской - 1.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.