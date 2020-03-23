Врятувати економіку: у США ухвалять пакет заходів для боротьби з наслідками коронавірусу [ Редактировать ]
Врятувати економіку. Американський сенат має ухвалити сьогодні новий пакет заходів для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Що планують? Чи допоможуть іншим країнам? І скільки отримає кожен американець? Дмитро Анопченко знає, як штати підтримують "своїх".
Розписали фінансовий план на півтора трильйона. Домовившись про домомогу і великому бізнесу, цілим галузям і "маленьким американцям". І визначивши максимально конкретні кроки. Серед них кредити для бізнесу на вигідних умовах, додаткові виплати для тих, хто через коронавірус залишається без роботи. 110 мільярдів віддадуть лікарням. Затвердили й ідею, яку так активно обговорює кожен американець. Прямі виплати громадянам країни.
Стівен Мнучін, міністр фінансів США:
Родина із чотирьох людей отримає чек у середньому на три тисячі доларів. Це допоможе їм протриматися.
Мінфін анонсує "вливання" в американську фінансову систему 4 трильйонів доларів. А Федеральна резервна система сьогодні зранку повідомила, що викуплятимуть облігації та бондт "безлімітно", тобто стільки, скільки треба щоб врятувати ринок від обвалу. Важливий нюанс - США рятуватимуть не весь світ, а лише себе.
Дональд Трамп пояснив журналістам - "реанімаційний пакет" не передбачає допомоги іншим країнам. Хоча у майбутньому, коли налагодять все вдома, він цього і не виключає.
Дональд Трамп, президент США:
Ні, в законопроєкті такого немає. Ми й без того надаємо мільярди і часто тим державам, з якими США не підтримують тісних відносин. Ми даємо дуже багато. Але, ймовірно, справа все ж таки закінчиться тим, що ми в економічному плані ми допомагатимемо іншим країнам.
При цьому фінансисти все ж прогнозують кризу, що стане "однією з найсильніших в історії". За даними Bank of America, однієї з найбільших фінансових інституцій Сполучених штатів, ВВП знизиться на 12%, а такого не було з часів Другої світової, прогнозують безробіття, тільки у штатах - до мільйона людей на місяць, і кажуть про майбутні проблеми в індустрії розваг, у транспортних компаній, готельного бізнесу та тих, хто займається торгівлею.
При цьому економісти банку попереджають - "глибоке падіння" не десь там на горізонті, а "вже почалося".
по теме
Іран відмовився від допомоги США у протидії Covid-19
В офіційному зверненні по телебаченню оголосив тамтешній Верховний лідер Аятолла Хаменеї. Він назвав Штати найгіршим ворогом Ірану та порадив Вашинтону допомогти власному населенню
США намагається врятувати від вірусу першу економіку світу
Крок більш ніж серйозний. Федеральна резервна система США, вони виконує в країні функції Центрального банку, знизила свою відстокову ставку майже до нуля
Китай звітує про успіхи в боротьбі з короновірусом
Із понеділка на роботу. Пекін повертається до звичного життя. Через спалах коронавірусу тисячам людей продовжили відпустки, які почалися ще на китайський новий рік
Війна на Донбасі: як бійці рятуються від холоду та вірусу
Холод, мерзла, сира земля та окопи з бійницями. Такий вигляд зараз мають нульові позиції української армії під Красногорівкою
З Польщі прибуде потяг з евакуйованими українцями
Дипломати працюють над можливістю повернути близько сотні співвітчизників, що застрягли в транзитній зоні летовища Стамбула