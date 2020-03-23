Врятувати економіку. Американський сенат має ухвалити сьогодні новий пакет заходів для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Що планують? Чи допоможуть іншим країнам? І скільки отримає кожен американець? Дмитро Анопченко знає, як штати підтримують "своїх".

Розписали фінансовий план на півтора трильйона. Домовившись про домомогу і великому бізнесу, цілим галузям і "маленьким американцям". І визначивши максимально конкретні кроки. Серед них кредити для бізнесу на вигідних умовах, додаткові виплати для тих, хто через коронавірус залишається без роботи. 110 мільярдів віддадуть лікарням. Затвердили й ідею, яку так активно обговорює кожен американець. Прямі виплати громадянам країни.

Стівен Мнучін, міністр фінансів США:

Родина із чотирьох людей отримає чек у середньому на три тисячі доларів. Це допоможе їм протриматися.

Мінфін анонсує "вливання" в американську фінансову систему 4 трильйонів доларів. А Федеральна резервна система сьогодні зранку повідомила, що викуплятимуть облігації та бондт "безлімітно", тобто стільки, скільки треба щоб врятувати ринок від обвалу. Важливий нюанс - США рятуватимуть не весь світ, а лише себе.

Дональд Трамп пояснив журналістам - "реанімаційний пакет" не передбачає допомоги іншим країнам. Хоча у майбутньому, коли налагодять все вдома, він цього і не виключає.

Дональд Трамп, президент США:

Ні, в законопроєкті такого немає. Ми й без того надаємо мільярди і часто тим державам, з якими США не підтримують тісних відносин. Ми даємо дуже багато. Але, ймовірно, справа все ж таки закінчиться тим, що ми в економічному плані ми допомагатимемо іншим країнам.

При цьому фінансисти все ж прогнозують кризу, що стане "однією з найсильніших в історії". За даними Bank of America, однієї з найбільших фінансових інституцій Сполучених штатів, ВВП знизиться на 12%, а такого не було з часів Другої світової, прогнозують безробіття, тільки у штатах - до мільйона людей на місяць, і кажуть про майбутні проблеми в індустрії розваг, у транспортних компаній, готельного бізнесу та тих, хто займається торгівлею.

При цьому економісти банку попереджають - "глибоке падіння" не десь там на горізонті, а "вже почалося".