В Киеве еще четыре случая заражения коронавирусом: что известно о заболевших [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Киеве зафиксировали еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
Таким образом, количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек.
Среди новых случаев заражения коронавирусом в Киеве:
- 17-летняя девушка, вернувшаяся из учебы в Лондоне;
- 53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;
- женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии;
- 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.
"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - говорится в сообщении Кличко.
Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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