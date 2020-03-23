В понедельник, 23 марта, в Киеве зафиксировали еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Таким образом, количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек.

Среди новых случаев заражения коронавирусом в Киеве:

17-летняя девушка, вернувшаяся из учебы в Лондоне;

53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;

женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии;

21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - говорится в сообщении Кличко.

Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.