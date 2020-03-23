В Киеве, на Харьковском шоссе, в супермаркете "Фора", охранники заподозрили мужчину в краже товаров. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В свою очередь, обвиняемый , чтобы доказать, что ничего не украл, полностью разделся. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.

Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, как возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов.