Мужчина полностью разделся, чтобы доказать невиновность в краже (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на Харьковском шоссе, в супермаркете "Фора", охранники заподозрили мужчину в краже товаров. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В свою очередь, обвиняемый , чтобы доказать, что ничего не украл, полностью разделся. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.
Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.
Ранее мы писали о том, как возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов.
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