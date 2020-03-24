Всі смерті від пневмонії перевірять на коронавірусну інфекцію - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Усі випадки смерті від пневмонії перевірять на коронавірусну інфекцію. Зразки для проведення дослідження вже відібрали. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. На брифінгу він, зокрема, розповів, що наказ Міністерства охорони здоров'я про відповідну перевірку вже готують.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмонії для того, щоб не пропустити або мати реальну картину нашої системи як вона виявляє випадки, як вона лікує. Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, щоб розуміти як система охорони здоров'я спрацювала під час початку розвитку хвороби.
по теме
У Єгипті рятують археологічні пам'ятки від коронавірусу
Команда санітарної служби розпилює знезаражувальні засоби в коридорах, залах та сховищах музею. Такі операції проводять і щодо інших археологічних пам'яток по всьому Єгипту, щоб протидіяти поширенню пандемії COVID-19
Коронавірус забрав життя 16,5 тисяч людей
У світі на коронавірус захворіла вже понад 381 тисяча людей. Померли 16,5 тисяч, одужали понад 102 тисячі. За даними ВООЗ, лише за останні чотири доби у світі 100 тисяч нових випадків інфікування
Греція запровадила комендантську годину через коронавірус
Комендантську годину через поширення коронавірусу запровадила Греція. Перебувати на вулиці - під контролем поліції можна тільки по дорозі в аптеку, до лікаря, в банк чи продуктовий
Україна отримала першу партію тестів на коронавірус з Китаю
З Китаю їх доправив літак збройних сил України. Привезли два види тестів: для ПЛР, тобто полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики
Білл Гейтс виділив на боротьбу із коронавірусом $100 млн
Фонд співзасновника компанії Microsoft Білла Гейтса на програму тестування, ізолювання і знищення коронавірусу виділив 100 мільйонів доларів.