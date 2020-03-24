Усі випадки смерті від пневмонії перевірять на коронавірусну інфекцію. Зразки для проведення дослідження вже відібрали. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. На брифінгу він, зокрема, розповів, що наказ Міністерства охорони здоров'я про відповідну перевірку вже готують.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: