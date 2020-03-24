В аннексированном Крыму наблюдается резкая вспышка коронавируса [ Редактировать ]
В аннексированном Россией Крыму зафиксировали сразу шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов, передают "Українські новини".
Все инфицированные - крымчане, вернувшиеся из стран, где наблюдается массовое заражение вирусом COVID-19.
"Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – рассказал Аксенов.
Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма. У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, еще у двоих заболевание протекает в средней степени тяжести.
На днях так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост создает проблему в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на мосту невозможно организовать полноценную проверку людей, въезжающих на полуостров.
Как сообщали "Подробности", по последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. При этом в аннексированном Крыму официально подтвержден лишь один случай заболевания.
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