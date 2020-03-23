Рятує економіку і Американський сенат. Розглядає новий пакет заходів для боротьби з наслідками коронавірусу.

Що мають вирішити? Чи допоможуть іншим країнами? І скільки отримає кожен американець? Знає Дмитро Анопченко.

Щоб подолати епідемію, конгрес уже виділив понад 8 мільярдів доларів. Але це лише медичний аспект, аби стримати поширення вірусу. А зараз реанімація потрібна економіці. Тож Сенат провів усі вихідні в суперечках, провалив одне голосування й кілька годин тому все-таки ухвалив новий антикризовий пакет.

Розписали фінансовий план на півтора трильйона. Домовившись про домомогу і великому бізнесу, цілим галузям і "маленьким американцям". І визначивши максимально конкретні кроки. Серед них кредити для бізнесу на вигідних умовах, додаткові виплати для тих, хто через коронавірус залишається без роботи. 110 мільярдів віддадуть лікарням, щоб вони змогли утриматися на плаву. Затвердили й прямі виплати громадянам країни, що так активно обговорює кожен американець

Стівен Мнучін, міністр фінансів США:

Родина із чотирьох людей отримає чек у середньому на три тисячі доларів. Це допоможе їм протриматися.

У пресі вже підхопили цю цифру - мовляв, допомога буде три тисячі - Мнучін же сказав. Але тут важливо розуміти - це три тисячі на родину. Тобто до тисячі - дорослим, додатково - допомога на дітей. І це теж багато, враховуючи, що тимчасово прибирають ще й податки із зарплат, і ті, хто працює, отримають більше ніж зазвичай.

Мінфін анонсує "вливання" в американську фінансову систему 4 трильйонів доларів. А Федеральна резервна система сьогодні зранку повідомила, що викуплятимуть облігації та бондт "безлімітно", тобто стільки, скільки треба щоб врятувати ринок від обвалу. Важливий нюанс - США рятуватимуть не весь світ, а лише себе.

Дональд Трамп пояснив журналістам - "реанімаційний пакет" не передбачає допомоги іншим країнам. Хоча у майбутньому, коли налагодять все вдома, він цього і не виключає.

Дональд Трамп, президент США:

Ні, в законопроєкті такого немає. Ми й без того надаємо мільярди і часто тим державам, з якими США не підтримують тісних відносин. Ми даємо дуже багато. Але, ймовірно, справа все ж таки закінчиться тим, що ми в економічному плані ми допомагатимемо іншим країнам.

Та незважаючи на всі ці масштабні обіцянки й настільки ж масштабні плани, фінансисти прогнозують кризу. "Економіка США завершила багаторічний період зростання і вступила в рецесію", - повідомив Bank of America, одна з найбільших фінансових інституцій Америки. За її даними, ця криза буде "однією з найсильніших в історії". Коли, ВВП знизиться на 12%, а такого не було з часів Другої світової. Економісти банку попереджають - "глибоке падіння вже почалося". Пророкують безробіття, тільки у Штатах - до мільйона людей на місяць, і кажуть про майбутні проблеми в індустрії розваг, у транспортних компаній, готельного бізнесу й тих, хто займається торгівлею.