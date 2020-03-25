Полуголая Кайли Дженнер показала "горячие" снимки в бикини [ Редактировать ]
22-летняя американская модель Кайли Дженнер показала горячие кадры в бикини на пляже. Соответствующие фото самая молодая миллиардерша в мире опубликовала в своем Instagram.
Звезда позирует на фоне океана, сидя в воде на стуле.
На Дженнер бикини с цветочным принтом.
"Хотелось бы, чтобы так было прямо сейчас", - подписала фото предпринимательница и светская львица.
Публикация Дженнер набрала почти 8,5 миллионов отметок "нравится".
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