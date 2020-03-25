22-летняя американская модель Кайли Дженнер показала горячие кадры в бикини на пляже. Соответствующие фото самая молодая миллиардерша в мире опубликовала в своем Instagram.

Звезда позирует на фоне океана, сидя в воде на стуле.

На Дженнер бикини с цветочным принтом.

"Хотелось бы, чтобы так было прямо сейчас", - подписала фото предпринимательница и светская львица.

Публикация Дженнер набрала почти 8,5 миллионов отметок "нравится".

Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.